محافظ أسيوط ومدير الأمن يتفقدان آثار حريق كابلات كهرباء بالمستشفى الجامعى

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، موقع الحريق المحدود لبعض كابلات الكهرباء بالمبنى الرئيسى بمستشفى أسيوط الجامعى، للوقوف على تداعيات الحريق وجاهزية جامعة أسيوط والمستشفيات الجامعية للتعامل مع تلك الحوادث، والحد من مخاطرها، معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لجامعة أسيوط لمواجهة أى طارئ.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق محدود ببعض كابلات الكهرباء بالمبنى الرئيسى بمستشفى أسيوط الجامعى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وتشغيل مصادر الكهرباء البديلة بالجامعة لمنع تعطل العمل بأقسام المستشفى.

وتوجه محافظ أسيوط، لتفقد آثار الحريق واطمأن من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تداعياته وكيفية التعامل مع تلك الحوادث الطارئة، وانتظام سير العمل داخل المستشفى الرئيسى واستخدام مولدات ومصادر الكهرباء البديلة بالمستشفى.

ومن جهته أكد الدكتور سعد زكى محمود مدير مستشفى أسيوط الجامعى، انتظام العمل داخل المستشفى الجامعى الرئيسى، ولا يوجد أى تأثير فى تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمرضى الموجودين بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم إجراء المعاينة الأولية، وبالفحص تبين نشوب حريق فى كابلات الكهرباء بأحد المناور فى الطابق السادس حتى الدور التاسع بالمبنى الرئيسى بالمستشفى، والتهم الحريق مواسير الصرف الصحى الخاصة بالمبنى، دون خسائر في الأرواح، مشيرا إلى تشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات وبيان أسباب الحريق.