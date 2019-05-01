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محافظ أسيوط: حريصون علي التواصل مع المواطنين لحل شكواهم

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:47 م
محافظ أسيوط: حريصون علي التواصل مع المواطنين لحل شكواهم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على أهمية فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام كل أسبوعين على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين بالمحافظة يوميًا من الساعة 8 ونصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا ما عدا يوم الجمعة.
 
وأضاف محافظ أسيوط، أنه يتم عقد لقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة آخر ثلاثاء من كل شهر بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.
 
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التضامن الاجتماعي وخدمة المواطنين بسرعة التفاعل مع المواطنين بجميع القرى والنجوع والنزول الميداني للوقوف على شكوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها فضلًا عن التنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة للوقوف على بعض شكاوى السيدات بالقرى والنجوع وتوفير فرصة عمل مناسبة لهن وتقديم المساعدات اللازمة.

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