محافظ أسوان يعلن توريد 8 آلاف طن من محصول القمح

أسوان ندى سليم

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن توريد 8 آلاف و530 طن من المساحة المنزرعة بإجمالى 11 ألف و300 فدان من محصول القمح لموسم 2019 والذى وصل إجمالى الكميات الموردة، حيث تم تخزين هذه الكمية من الأقماح بالصوامع والشون بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بضرورة تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد، لافتاً إلى أن الموسم بدأ من منتصف إبريل الجارى ويستمر حتى نهاية مايو القادم حيث من المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان، مشددا على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها ومنها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب صومعة مطاحن كوم أمبو بطاقة 5 ألاف طن، وأيضاً صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بطاقة 400 طن.

وطالب محافظ أسوان بالمتابعة اليومية لاستقبال حصاد القمح للعام الحالى أولاً بأول وخاصة أن أسوان هى من أولى المحافظات التى تبدأ بجنى وتوريد محصول القمح نظراً لارتفاع درجات الحرارة بها، موجهاً بالاستعداد الجيد لاستقبال السلع الغذائية والأساسية التى سيتم توريدها من وزارة التموين للمحافظة وذلك طبقاً للنموذج الذى أعدته الوزارة والقوى الشرائية والاحتياجات الخاصة بكل مركز ومدينة وذلك من خلال تجهيز المنافذ التابعة للقطاع العام وتحديد مواقعها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع المنافذ التابعة للشرطة والقوات المسلحة من أجل تحقيق التنافسية فى الأسعار وهو الذى يصب بدوره فى صالح المواطن الأسوانى البسيط من خلال توفير كافة السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية.

فى سياق آخر شهد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الحفل الختامى للأنشطة بالمدرسة المصرية اليابانية بحضور أعضاء مجلس النواب، مؤكدا على أهمية تنظيم هذا الحفل داخل أول صرح تعليمى يشهد تطبيق النموذج اليابانى والتى دخلت ضمن المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى الحالى، ليعقبها افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية فى العام الدراسى القادم لتكتمل بذلك مسيرة تطوير التعليم على أرض عاصمة الشباب الإفريقى، ولتصبح قبلة ومركزاً للأحداث والمنتديات العلمية والشبابية والثقافية والفنية على مستوى قارة إفريقيا والعالم.

ولفت محافظ أسوان إلى حرصه على زيارة المدرسة قبيل بدء العام الدراسى الحالى، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية بهدف العمل على إنجاح هذا النهج الجديد بإدخال نموذج التعليم اليابانى لمصر والذى يقوم على تحديث الوسائل التعليمية بتطوير مناهج وأساليب التدريس بطرق تكنولوجية حديثة ومتطورة بعيداً عن الحفظ والتلقين، بجانب التركيز على الأنشطة المدرسية وتطبيق مبادئ الانضباط والتربية والسلوكيات السليمة، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والانتماء للمدرسة والأسرة والوطن.