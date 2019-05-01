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الأربعاء، 01 مايو 2019 12:50 م
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محافظة الجيزة تنتهى من رصف وتطوير 114 حارة وشارع فى إمبابة

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:44 م
محافظة الجيزة تنتهى من رصف وتطوير 114 حارة وشارع فى إمبابة محافظ الجيزة يتفقد شوارع امبابة بعد رصفها
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال رصف 114 حارة، ببلاط الانترلوك بحى شمال الجيزة استكمالاً للأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية، فى إطار حرص الدولة بإعطاء أولوية فى الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.
 
وأشار راشد إلى أن أعمال الرصف شملت رصف وتركيب بلاط انترلوك لـ 82 شارع وحارة بمتفرعات شارع الاعتماد وشارع الاقصر وشارع محمد حسن وامتداد الوحدة والبوهى ورصف وتبليط 20 شارع وحارة بمنطقة جزيرة امبابة ورصف وتبليط 12 شارع وحارة بمتفرعات شارع نصر نصار، مشيراً بانه سيتم استكمال باقى أعمال تبليط متفرعات شارع نصر نصار وكمال حمزة وبعض شوارع جامع الصلاح فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
 
وأكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالتأكد من تنفيذ الاعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية للطرق .
 
ووجه راشد رئيس حي شمال بمواصلة اعمال تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الانارة وازالة كافة الاشغالات وترميم الارصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام  المحلات باستغلالها والتعدي عليها والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس .
 
وأضاف محمد نور رئيس حي شمال الجيزة بانه جاري رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الامل بالتشجير والمسطحات الخضراء وتدعيمه بأعمدة إنارة ليد حديثة  . 
 
يذكر أن محافظة الجيزة قامت بتفعيل منظومة الجمع السكنى على مستوى حى شمال الجيزة بالكامل للنهوض بمستوى النظافة .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية .
 
شوارع امبابة بعد رصفها (1)
المحافظ بشوارع امبابة بعد رصفها 

شوارع امبابة بعد رصفها (2)
شوارع امبابة بعد رصفها 

شوارع امبابة بعد رصفها (3)
شوارع امبابة بعد رصفها 

شوارع امبابة بعد رصفها (4)
المحافظ فى شوارع امبابة بعد رصفها 

 


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