video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الأمن الدولى يدرج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب العالمى

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:35 م
مجلس الأمن الدولى يدرج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب العالمى مجلس الأمن الدولى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، إدراج زعيم جماعة "جيش محمد" الباكستانية مسعود أزهر على قائمة الإرهاب العالمى بعد أن أزالت الصين اعتراضها على تصنيفه.
وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن لجنة العقوبات 1267 الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في مجلس الأمن الدولي أعلنت في بيان صحفي، الأربعاء، إدراج أزهر على قوائمها للإرهاب بسبب صلاته بتنظيم "القاعدة".
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أن مجلس الأمن الدولي، أدرج اسم مسعود أزهر زعيم تنظيم "جيش محمد" المحظور في باكستان بقائمة العقوبات الدولية، مشددا على أن باكستان ستبدأ فورا في تطبيق العقوبات كما تفعل دائما مع قضايا الأمم المتحدة.
وأضاف فيصل، خلال مؤتمر صحفي، أن "إدراج اسم أزهر في القائمة السوداء التي وضعها مجلس الأمن الدولي، وتضم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين - ينص على حظر سفره للخارج فضلًا عن تجميد أصوله المالية وقدرته على شراء الأسلحة".
ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من 3 أشهر من إعلان تنظيم "جيش محمد" مسئوليته عن الهجوم الذي وقع في كشمير في 14 فبراير الماضي وأدى إلى مصرع أكثر من 40 جنديًا هنديًا واندلاع اشتباكات مسلحة مع باكستان كادت أن تتحول إلى حرب واسعة النطاق بين الدولتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد هجوم سريلانكا.. خريطة التنظيمات الإرهابية فى جنوب آسيا.. داعش تحظى بنفوذ كبير لدى الجماعات الجهادية فى المنطقة.. و"جيش محمد" أشعل شرارة الحرب بين الهند وباكستان.. و"التوحيد" معروفة بعدائها لغير المسلمين

باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات المتشددين

مجلس الأمن الدولى

الهند

باكستان

جيش محمد

أخبار العالم




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة