مجلس الأمن الدولى يدرج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب العالمى

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أعلن مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، إدراج زعيم جماعة "جيش محمد" الباكستانية مسعود أزهر على قائمة الإرهاب العالمى بعد أن أزالت الصين اعتراضها على تصنيفه.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن لجنة العقوبات 1267 الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في مجلس الأمن الدولي أعلنت في بيان صحفي، الأربعاء، إدراج أزهر على قوائمها للإرهاب بسبب صلاته بتنظيم "القاعدة".

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أن مجلس الأمن الدولي، أدرج اسم مسعود أزهر زعيم تنظيم "جيش محمد" المحظور في باكستان بقائمة العقوبات الدولية، مشددا على أن باكستان ستبدأ فورا في تطبيق العقوبات كما تفعل دائما مع قضايا الأمم المتحدة.

وأضاف فيصل، خلال مؤتمر صحفي، أن "إدراج اسم أزهر في القائمة السوداء التي وضعها مجلس الأمن الدولي، وتضم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين - ينص على حظر سفره للخارج فضلًا عن تجميد أصوله المالية وقدرته على شراء الأسلحة".

ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من 3 أشهر من إعلان تنظيم "جيش محمد" مسئوليته عن الهجوم الذي وقع في كشمير في 14 فبراير الماضي وأدى إلى مصرع أكثر من 40 جنديًا هنديًا واندلاع اشتباكات مسلحة مع باكستان كادت أن تتحول إلى حرب واسعة النطاق بين الدولتين.