مجلس أمناء القاهرة الجديدة يصدر 100 قرار.. أبرزها إنشاء مجمع تراخيص للمرور

كتب أحمد حسن

طالب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، كافة السلطات المختصة بسرعة إنجاز القرارات التى اعتمدها مجلس الأمناء، وخاصة إنجاز ملفات الصحة والتعليم والمرور والنظافة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الشهرى لمجلس الأمناء، بحضورالمهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذى للقاهرة الجديدة.

وتجاوزت إجمالى القرارات التى اتخذها مجلس الأمناء حتى الآن، حاجز الـ 100 قرار يشتملون على كافة المناحى الخدمية من صحة وتعليم وأمن ومرور ونظافة وخلافه.

كما كلّف رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة لبحث وفحص ملف إنشاء مجمع تراخيص المرور فى التجمع الثالث، وسرعة الإنتهاء منه لخدمة المواطنين والذى تكلف أكثر من 80 مليون جنيه.