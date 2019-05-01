لأولياء الأمور.. أعرف المستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس اليابانية × 8 معلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا على موقعها الرسمى لها، و"اليوم السابع" يقدم فى 8 خطوات المستندات المطلوبة أثناء عملية ملئ بيانات التقدم.

1ـ شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار "لا تزيد عن شهر"

2ـ بطاقة الرقم القومى لولى الأمر "سارية"

3ـ إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ 6 أشهر على الأقل فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى

4ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية وهو نسبة (10%) من قيمة المصروفات الكاملة

5ـ تسدد المصروفات على الحساب الموحد للمدارس ويتم تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب خطاب رسمي من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب

6ـ لا يحق لأى ولى أمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة تحت أي بند أو ظرف خاص بولى الأمر

7ـ التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة)

8ـ فى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.