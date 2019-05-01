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كيف ستمنع محافظة الجيزة إشغالات المقاهى فى رمضان.. تعرف على الإجراءات

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:00 ص
كيف ستمنع محافظة الجيزة إشغالات المقاهى فى رمضان.. تعرف على الإجراءات اشغالات المقاهى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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وضعت محافظة الجيزة عددا من الضوابط لمنع انتشار الإشغالات فى شهر رمضان خاصة إشغالات المقاهى والخيم الرمضانية، والفروشات وشوادر السلع.
 
ويستعرض اليوم السابع الضوابط التى وضعتها محافظة الجيزة لمنع الإشغالات فى رمضان.
 
1. حظر إقامة أى فروشات تشغل الأرصفة أو الطريق العام .
2. حظر إقامة أى سرادقات أو فروشات على الأراضى الفضاء بدون تراخيص.
3. حظر إقامة الزينة الكهربائية بدون الحصول على التراخيص.
4. تكثيف المرور للسيطرة الحازمة على المقاهى والمحال بأنواعها.
5. تكثيف حملات الالتموين والطب البيطرى ةالحماية المدنية والأحياء.
6. رفع الإشغالات بمحيط المساجد ورفع كفاءة الإنارة والنظافة.
7. عدم إقامة خيم رمضانية بدون تصاريح مع مرعاة شروط وضوابط اقامتها.
 
 

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