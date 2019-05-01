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كل ما تريد معرفته عن عيد العمال وسر اختيار الأول من مايو × 14 معلومة

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:12 م
كل ما تريد معرفته عن عيد العمال وسر اختيار الأول من مايو × 14 معلومة احتفالية عيد العمال - السيسى
كتب ـ محمود راغب
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يحتفل ملايين العمال فى مصر والكثير من دول العالم، اليوم الأربعاء، بعيد العمال، الذى يأتى كل عام فى الأول من مايو، وينشر "اليوم السابع" لقرائه كل التفاصيل المتعلقة بـ"عيد العمال"، أو اليوم العالمى للعمل، وسر اختيار الأول من مايو للاحتفال بهذه المناسبة وفقا لما يلى..

1- تحتفل دول كثيرة فى العالم بعيد العمال فى الأول من مايو كل عام.

2- يكون عيد العمال عطلة رسمية فى بعض البلدان كما هو الحال فى مصر.

3- هذا اليوم بمرور الزمن أصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها.

4- يعود عيد العمال فى أصله لعام 1869 حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل".

5- هذه المنظمة عملت كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

6- اتخذ هذا التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

7- جاء أول مايو أيضا فى عام 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية فى يوم واحد فى تاريخ أمريكا.

8- وصل عدد الإضرابات فى هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات.

9- فى أوروبا تمت الدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية فى عدد من المدن الأوروبية من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات.

10- أخذت الحكومات بعد ذلك تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقى إلى يوم استيعاب وتعاون.

11- فى مصر كان هناك تراث عمالى مستقل للاحتفال بعيد العمال بدأ فى 1924.

12- نظم عام 1924 عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة.

13- مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها.

14- فى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.


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