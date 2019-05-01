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قاضى عراقى يحاول الانتحار بإطلاق النار عبر فيس بوك اعتراضًا على الأحزاب الكردية

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:11 ص
قاضى عراقى يحاول الانتحار بإطلاق النار عبر فيس بوك اعتراضًا على الأحزاب الكردية الأمن العراقى
أ ش أ
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حاول قاضى عراقى الانتحار بإطلاق النار على نفسه عبر بث مباشر وحى على موقع فيس بوك اعتراضًا على سياسة الأحزاب الكردية.

ونقلت قناة السومرية نيوز بالعربية الليلة عن مصدر أمنى عراقى قوله إن القاضى ويدعى الحاكم كوران أطلق النار على نفسه فى قضاء عقرة بمحافظة دهوك، ما أسفر عن إصابته بجراح بليغة، نقل على أثرها إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.


وأشار المصدر إلى أن الحاكم كوران قد عبر عن استيائه من سياسة الأحزاب الكردية من خلال الانتخار علنًا عبر موقع فيس بوك.


يذكر أن هذا الحاكم قد انتقل للعيش فى جبال محافظة دهوك بعد إجراء الاستفتاء فى الإقليم 2017، وتعهد بعدم العودة إلى المدينة إلا بعد إعلان استقلال كردستان، وكان ذلك سبب شهرته بين الناس.

 

 


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