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فيديو وصور.. تكدس المواطنين بمترو الخط الثانى.. والنقل: عودة الحركة لطبيعتها

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:29 ص
فيديو وصور.. تكدس المواطنين بمترو الخط الثانى.. والنقل: عودة الحركة لطبيعتها تكدس المواطنين - عطل المترو
كتب لؤى على
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شهدت محطات المترو تكدس كبير من المواطنين بعد توقف حركة المترو بسبب عطل فنى فى منظومة الإشارات، ما بين جامعة القاهرة ومحطة البحوث.
 
 
ولاحظ المواطنون تحرك أحد قطارات المترو فى الاتجاه المعاكس لنقل جزء من الركاب الذين تكدسوا على رصيف المحطات إلا أن الحركة مازالت مرتبكة، ومتوقفة خاصة أن القطار المذكور تحرك منذ 10 دقائق تقريبا ولم يأت آخر حتى الآن.
 
ورصدت "اليوم السابع" بالصور والفيديو الزحام الشديد فى محطة مترو أنور السادات نتيجة العطل فى نظام الإشارات، وحالة الارتباك التى يشهدها خط شبرا الخيمة المنيب.
 
ومن جانبه أكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، عودة حركة القطارات بالخط الثانى، منذ قليل، بسبب عطل فني في منظومة الإشارات ما بين جامعة القاهرة والبحوث.
 
وقال عبد الهادي، إن فرق الطوارئ تدخلت على الفور لإصلاح العطل.
 
وأوضح المتحدث باسم المترو، إنه تم تشعيل حركة المترو أثناء العطل بشكل طبيعي ما بين محطات المنيب إلى جامعة القاهرة في الاتجاهين، وما بين جامعة القاهرة إلى السادات في اتجاه واحد وما بين شبرا الخيمة إلى السادات فى الاتجاهين وعادت الحركة لطبيعتها.
 
 
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