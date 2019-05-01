فيديو.. وزيرة السياحة تشكر فريق العمل المصرى فى ملتقى سوق السفر العربى

كتب خالد إبراهيم

شاركت الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى، التى تنعقد حاليًا بدبى، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث التقت بالعديد من الشخصيات، إلى جانب مشاركتها فى بعض الفعاليات الأخرى.

ونشر الحساب الرسمى للدكتورة رانيا المشاط فيديو من مشاركتها بالفعاليات، وعلقت على المقطع قائلة "تميز الجناح المصرى فى ملتقى سوق السفر العربى بوجود وسائل تكنولوجية حديثة وأدوات ترويجية معاصرة وعرض المقاصد السياحية المتنوعة.. أتقدم بالشكر لفريق العمل والشركات المصرية التى حرصت على المشاركة فى الجناح.. مصر.. رمضانك عندنا رمضان كريم".



جانب من الفعاليات

تميز الجناح المصري في ملتقى سوق السفر العربي بوجود وسائل تكنولوجية حديثة وادوات ترويجية معاصرة وعرض المقاصد السياحية المتنوعة. أتقدم بالشكر لفريق العمل و الشركات المصرية التي حرصت علي المشاركة في الجناح.#مصر #رمضانك_عندنا #رمضان_كريم pic.twitter.com/kBSeeNp0YI — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) April 30, 2019

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التقت بليلى مراد وعدلى، اللذين يعدان من أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى الخليجية؛ حيث إن لديهما 726.9 ألف متابع حول العالم علي موقع إنستجرام، قاموا من خلالها أمس ببث صور وفيديوهات حية/ مباشرة على صفحاتهم من داخل الجناح المصرى المشارك فى ملتقى سوق السفر العربى ATM، مما لاقى إعجاب وتعليقات الكثير من متابعيهم.



جانب من الفيديو

وتناول اللقاء مناقشة كيفية الاستعانة بهؤلاء المدونين خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة وزارة السياحة للترويج لمصر فى السوق العربية، وحرصها على تحديث آليات الترويج السياحى ومواكبة التغييرات المتلاحقة عالميًا في مجال الترويج والتسويق.