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فيديو معلوماتى.. كيف تختار مدرسة مناسبة لطفلك؟

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. كيف تختار مدرسة مناسبة لطفلك؟ تلاميذ فى مدرسة
كتب ـ محمود طه حسين
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الكثير من أولياء الأمور يقعون فى حيرة قبل التحاق أبنائهم بالمدارس، سواء حكومية أو رسمية "تجريبية"، إضافة إلى المدارس الخاصة"، "اليوم السابع" يقدم مجموعة نصائح لأولياء الأمور قبل اختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم من خلال السطور التالية:-

1ـ على ولى الأمر التأكد من حصول المدرسة الخاصة على تراخيص وتعمل وفق لائحة معتمدة من التعليم.

2ـ التأكد من مستوى الخدمة التعليمية المقدمة ومستوى أعضاء هيئة التدريس.

3ـ تقديم أنشطة ووسائل تعلم مختلفة وإدخال التكنولوجيا 

4ـ المصروفات المدرسية تلعب دورا مهما فى الاختيار، فاحرص أن تكون المدرسة تناسب قدراتك المالية.

5ـ اختيار مدرسة تناسب المستوى الاجتماعى للطفل .

6ـ على ولى الأمر تحديد رغبات الدراسة "اللغات أم العربى أم الدولى" .

7ـ المدارس الخاصة تقبل من 3 سنوات حتى أقل من 6 سنوات برياض الأطفال.

9ـ إذا تخطى الطفل سن 6 سنوات ويوم يحرم من الالتحاق بالتجريبي

10ـ المدارس الحكومية مستوى واحد وتؤدى نفس الخدمة التعليمية

12ـ التجريبية تلتزم بفتح باب التقدم فى يونيو من كل عام إلكترونياً


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