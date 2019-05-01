فيديو.. طلاب هندسة قناة السويس يبتكرون سيارة كهربائية تسير 100كيلو متر بـ1 كيلو وات

رسالة كوالالمبور مروة الغول

قال محمود سعيد طالب بالسنة النهائية بكلية الهندسة جامعة قناه السويس، أنه وفريق العمل معه من طلاب الكلية قاموا بتصنيع نموذج سيارة مصغر كهربائية موضحا أنها تزن 55 كيلو جرام.

وأضاف الطالب محمود سعيد، خلال فعاليات الماراثون البيئي بماليزيا، أن هذه السيارة تستطيع السير لمسافة 100كيلو متر بطاقة 1 كيلو وات، لافتا إلى أن المميزات لتلك السيارة أنها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة كما أنها تعمل على توليد طاقة ذاتية لها.

وأشار الطالب محمود سعيد، أن الفريق الفعلي يتكون من 20 طالبا منهم 13 طالبا يعملون بشكل تقني، لافتا إلى أن العمل في تصنيع تلك السيارة عبارة عن جزء تقني وقائد الفريق والقائد التقني والتقني.

أما الدكتور مهندس باسم الهادي السعيد أستاذ القوي والآلات الكهربائية بجامعة قناة السويس، فقال إن تلك السيارة شيء مبدع وجميل، لافتا إلى أن كل مكوناتها مصرية 100% وتنافس على مستوى العالم .

وأشار الدكتور باسم الهادي، إلى أنه أمر جيد أن تنافس سيارة مصرية 100% عالميا على مستوى العالم، لافتا إلى أن الفريق يشارك في مسابقات مختلفة.

وتابع الدكتور باسم السعيد، أن الاتجاة حاليا يسير نحو السيارات الكهربيائة، متوجها بالشكر للأستاذ الدكتور طارق رحمي، رئيس جامعة قناة السويس على الدعم المادي والمعنوي للفريق المصري، لافتا إلى أن مصر مليئة بالعقليات المتميزة جدا في كافة المجالات.

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أما الدكتور مهندس تامر نبيل محمود، مدرس بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، فقال إن تلك السيارة لديها قصة وهي أنه ليس لدينا في هندسة الإسماعيلية قسم هندسة ميكانيكا السيارات، فالقسم موجود في معظم كليات الهندسة داخل مصر، لافتا إلى أنه بذلك تعد تلك السيارة الإنجاز الأول للطلبة بدون قسم ميكانيكا سيارات استطاعوا تصنيع سيارة تنافس كل الفرق التي لديها أقسام ميكانيكا سيارات.

وأشار الدكتور تامر نبيل، إلى أنه يتمنى أن يحصل الفريق على البطولة، وأن يتم تعميم الفكرة داخل مصر.