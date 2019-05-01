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فى عيد العمال.. 20 معلومة عن سوق العمل فى مصر.. 26 مليون مشتغل بالدولة أبرزها

الأربعاء، 01 مايو 2019 08:00 ص
فى عيد العمال.. 20 معلومة عن سوق العمل فى مصر.. 26 مليون مشتغل بالدولة أبرزها عمال - أرشيفية
كتبت هبة حسام
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فى 1 مايو من كل عام تأتى العطلة الرسمية لعيد العمال، والتى لا تقتصر على مصر فقط، فيوم العمال هو مناسبة عالمية يُحتفل بها على مستوى دول العالم، ويعرف هذا اليوم بيوم العمل أيضا، فمنذ عام 1958 منذ أن أقرته منظمة العمل الدولية كمناسبة عالمية، وتحتفل كثير من الدول به وتعتبره عطلة رسمية.

وبمناسبة عيد العمال ينشر "اليوم السابع" 20 معلومة عن سوق العمل والقوى العاملة فى مصر، والتى بلغت 28.865 مليون فرد "مشتغل ومتعطل"، إذ يشمل حجم قوة العمل أعداد المشتغلين والمتعطلين معاً، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والموثقة فى أحدث نشراته للقوى العاملة الخاصة بعام 2018.

 

1- بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى 43.3% من إجمالى عدد السكان "15 عاما فأكثر".

2- بلغ حجم قوة العمل بين الذكور 22.843 مليون فرد بنسبة 67.6%، مقابل 6.022 مليون فرد للإناث بنسبة 18.3% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.

3- بلغ حجم قوة العمل فى الحضر 12.182 مليون فرد بنسبة 42.9%، مقابل 16.683 مليون فرد بالريف 43.6% من إجمالى حجم قوة العمل فى مصر.

4- بلغ عدد المشتغلين فى مصر 26.021 مليون مشتغل بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل.

5- بلغ عدد المشتغلين الذكور، 21.290 مليون مشتغل بنسبة 81.8%، مقابل 4.731 مليون مشتغل من الإناث بنسبة 18.2% من إجمالى حجم المشتغلين.

6- بلغ عدد المتعطلين فى مصر 2.844 مليون متعطل من إجمالى قوة العمل، بنسبة 9.9% "معدل البطالة".

7- بلغ معدل البطالة بين الإناث 21.4%، مقابل 6.8% بين الذكور.

8- بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدى 17.886 مليون مشتغل، بنسبة 68.7%.

9- بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص 3.018 مليون مشتغل، بنسبة 11.6% من إجمالى المشتغلين.

10- بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا 30.2% من إجمالــى قوة العمل.

11- بلغ معدل البطالة للذكور فى ذات الفئة العمرية من حمـلة هذه المؤهلات 21.3%، مقابل 54.4% للإناث.

12- بلغت مساهمة المرأة فـى النشـــاط الاقتصــادى 18.3%، مقابل 67.6% للذكور.

13- تدنى الأجور وانخراط النساء فى العمالة المهمشة ودخولهن إلى سوق العمل فى سن متأخرة مقارنة بالذكور ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التى تتنافس المرأة عليها، أبرز أسباب انخفاض مساهمتها فى النشاط الاقتصادى.

14- بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 45.7 ساعة.

15- بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.4 ساعة، مقارنة بـ 42.1 ساعة للإناث.

16- بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية، بين العاملين فى أنشطـة خدمـات الغذاء والإقامة بمتوسط 52.8 ساعة.

17- تلاهم العاملون فى تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 52.0 ساعة أسبوعيا.

18- بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى القطاع الاستثمارى 49.9 ساعة.

19- فيما بلغ بين العاملين فى القطاع الخاص 47.5 ساعة.

20- وبلغ بين العاملين بالقطاع العام والأعمال العام 45 ساعة.


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