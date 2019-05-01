فضيحة جديدة للإخوان.. دفاع إيرانى عن الجماعة يكشف شبكة علاقاتها المشبوهة

وكالات

فى موقف يكشف شبكة العلاقات المشبوهة التى تربط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بكافة الدول والأطراف المعادية للعالم العربى، خرج وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف بتصريحات تدافع عن الجماعة الإرهابية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البيت الأبيض اعتزام إدارة دونالد ترامب إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الإيرانى، إن بلاده ترفض سعى الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، مدعيًا أن واشنطن ليست فى وضع يؤهلها لأن تصنف الآخرين إرهابيين.

وكانت الإدارة الأمريكية، أكدت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز اعتزامها تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة من خلال مشاروات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع فريق الأمن القومى، وهى التصريحات التى جاءت بعد أسابيع من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتى الموقف الإيرانى ليعكس حجم العلاقات المتشابكة بين طهران والجماعة الإرهابية، والتى تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وجود تعاون مشترك بين الجانبين فى إحداث أزمات فى العديد من دول العالم العربى عبر دعم وتمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية المسلحة التى تعمل خارج إطار القانون وتضر بمصالح شعوب الدول العربية مثل حزب الله الشيعى فى لبنان، وجماعة الحوثيين فى إيران، بخلاف إثارة الفتن الطائفية فى العراق وغيرها من الدول.

ويعكس الموقف الإيرانى الأخير كيف ارتبطت جماعة الإخوان السنية بالنظام الشيعى فى إيران على مدار عقود، وهو ما ظهر كذلك فى تدخل عناصر إيرانية فى الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير فى مصر، لترجح كفة جماعة الإخوان والمساهمة فى خلق حالة من الانفلات الأمنى فى تلك الفترة.

وطالما حاول قيادات جماعة الإخوان على مدار تاريخها التهرب من الحديث عن العلاقات مع النظام الشيعى فى إيران، لأسباب عدة فى مقدمتها اختلاف المذاهب وقبل ذلك تبنى إيران منذ ثورة 1979 مواقف معادية للعالم العربى السنى، بدأت بالحرب العراقية ـ الإيرانية، وانتهت بسلسلة تدخلات معلنة فى الدول العربية مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن بعد ما عرف إعلاميًا بثورات الربيع العربى فى عام 2011 وحتى الآن.