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فريق طبى بمستشفيات جامعة بنها ينقذ طفلين باستخراج صفارة وقشر لب من حنجرتهما

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:00 ص
فريق طبى بمستشفيات جامعة بنها ينقذ طفلين باستخراج صفارة وقشر لب من حنجرتهما
القليوبية - نيفين طه
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نجح فريق طبي برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري ومدرس جراحة الصدر والمناظير بكلية طب بنها ومستشفيات جامعة بنها، فى استخراج صفارة "لعبة أطفال" من قصبة هوائية لطفل يدعي  محمود حمدان محمد، يبلغ من العمر 7 سنوات، مقيم بمدينة بنها، وتبين أن الطفل ابتلع الصفارة أثناء لعبه بالمدرسة، وشارك في العملية كل من، د. محمود عبد العظيم ود. نها عبد القادر ود. هبة أبو الخير، د.غادة محمد، ود.منى صبحى.

وأشار "الجزار "في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم إجراء عملية استخراج قشرة  لب سوري من القصبة الهوائية لطفل يدعى "عمر  مصطفي إبراهيم"  يبلغ من العمر عامين، من قرية الرملة مركز بنها وكان يعانى من زرقان بالوجة وعدم القدرة علي التنفس وتمت العملية بنجاح، لافتًأ إلى أن العملية الثانية تم استخدام  منظار نادر خلالها، وهو غير متوفر سوى  في مستشفيات جامعة بنها والوحيد في الوجه البحري والقاهرة مقاس الأطفال من سن يوم إلي 7 سنوات والوحيد علي مستوى المحافظة بأكملها للأطفال والكبار.

 

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