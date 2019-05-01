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فحص 1976 طائر و ماشية و إجراء 4 عمليات بقافلة بيطرية بمدينة قها

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:37 ص
فحص 1976 طائر و ماشية و إجراء 4 عمليات بقافلة بيطرية بمدينة قها جانب من القافلة
القليوبية -نيفين طه
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قامت كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها، بالمشاركة فى القافلة المتكاملة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، والتى استهدفت توفير الخدمات الطبية والبيطرية لأهالى عزبة سيدى عبدالله بمدينة قها، ووفرت الكلية التحصينات والأدوية اللازمة للثروة الحيوانية، التى يمتلكها أبناء العزبة بالمجان، كما تم إجراء عدد من العمليات الجراحية، ومتابعة حالات الحمل لرؤوس الثروة الحيوانية.
 
و تأتى القافلة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة خدمة المجتمع بالجامعة، والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر، وإشراف الدكتور ياسر فؤاد مطاوع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومنسق القافلة، والدكتور عبد الحليم القصبى أستاذ مساعد الجراحة بالكلية ونائب مدير المستشفى البيطرى التعليمى.
 
أكد وكيل كلية الطب البيطرى بمشتهر لشئون خدمة المجتمع، أنه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 107 حالة، إشتملت على حالتين لتشخيص الحمل والمشاكل التناسلية، و 102 حالة أمراض باطنية ومعدية، فيما تم إجراء 4 عمليات جراحية، كما تم توقيع الكشف على قطعان دواجن بقدرة 1765 طائر، وشارك فى القافلة عدد من طلاب الفرق المختلفة بالكلية، بإشراف 13 عضو من هيئة التدريس بقسم الجراحة وطب الحيوان والولادة وأمراض الدواجن وقسم الصحة، وبعض الأطباء والعاملين بالمستشفى البيطرى التعليمى.
 
وأضاف وكيل كلية الطب البيطرى بمشتهر، مشاركة الكلية فى القوافل المتكاملة التى تنظمها الجامعة، يأتى فى إطار تنفيذ دور الكلية لخدمة المجتمع المحيط بها، موضحا أن هذه العزبة من المناطق المحرومة من الخدمات البيطرية، حيث لا توجد بها وحدة بيطرية.
 
وأشار عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها، إلى أن الحملات البيطرية التى تنفذها الكلية تعمل على زيادة الوعى لدى مربى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أنها تستهدف إثراء معلومات مالكى الثروة الحيوانية المختلفة والمساهمة في رفع كفاءتهم لتوفير البيئة الصحية اللازمة لها.
 
وكشف غانم، أن الكلية تسهم فى تقديم البرامج الإرشادية للتعامل مع الحيوانات فى الظروف الطارئة، ومواجهة الحالات المرضية التى تظهر عليها بعض الحيوانات.
 
جانب من القافلة (1)
جانب من القافلة (1)

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة (2)

جانب من القافلة (3)
جانب من القافلة (3)

 
جانب من القافلة (5)
جانب من القافلة (5)

جانب من القافلة (6)
جانب من القافلة (6)

جانب من القافلة (7)
جانب من القافلة (7)

جانب من القافلة (8)
جانب من القافلة (8)

جانب من القافلة (9)
جانب من القافلة (9)

جانب من القافلة (10)
جانب من القافلة (10)

جانب من القافلة (11)
جانب من القافلة (11)

جانب من القافلة (12)
جانب من القافلة (12)

 


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