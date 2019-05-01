غرفة عمليات مركزية فى"الغربية"لتلقى شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان

الغربية – مصطفى عادل

استعدت محافظة الغربية، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة، ومديريات الخدمات، لتلقى بلاغات المواطنين طوال الشهر الكريم، لتذليل أيه عقبات والعمل على حلها فورا والاطمئنان على توافر كافة السلع والخدمات.

وأمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مديرى المديريات الخدمية، بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع بالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية اللازمة بكميات مناسبة خلال هذا الشهر الكريم، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة السلع الاستهلاكية المعروضة، وضمان سلامتها صحيا، وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر.

كما وجه محافظ الغربية، بإعداد خطة مرورية لتكثيف التواجد المرورى، وتنظيم المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظة، لضمان السيولة المرورية خلال ساعات الذروة.