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بتخفيضات ما بين 15 إلى 30% علي أسعار السلع..

غرفة القاهرة تفتتح معرض "رمضان كريم" بالمرج بحضور المحافظ

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:36 م
غرفة القاهرة تفتتح معرض "رمضان كريم" بالمرج بحضور المحافظ جانب من اللقاء
كتب - إسلام سعيد
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افتتحت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي معرض "رمضان كريم" فرع منطقة المرج لمساندة المواطنين في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ويتضمن المعرض كافة السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الحر ما بين 15 إلى 30%.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء حيث افتتح فعاليات المعرض اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية نيابة عن المهندس إبراهيم العربي نظرا لسفره خارج مصر وعيد هيكل عضو مجلس النواب بمنطقة المرج.

وأثني محافظ القاهرة علي المعرض وتنظيمة وتوافر كافة السلع بأسعار تناسب المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وقال سامح زكي إن هذا المعرض من ضمن الدور المجتمعي لغرفة القاهرة التجارية حيث تشارك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في المعرض الرئيسي"سوبر ماركت أهلا رمضان" وتزيد الغرفة من هذا الدور بتنظيم مجموعة معارض فرعية أخري في مناطق شعبية بهدف الوصول إلي خدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجات والتى تستحق الدعم مثل منطقة المرج.

وأشاد "زكي" بتنوع السلع وزيادة المعروض منها داخل المعرض وكذلك نسبة الإقبال في أول يوم للمعرض المحدد له 10 أيام .

 

 


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