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غدًا.. طلاب أولى ثانوى أزهرى يؤدون امتحانات نهاية العام فى الإنجليزى والإنشاء

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:00 ص
غدًا.. طلاب أولى ثانوى أزهرى يؤدون امتحانات نهاية العام فى الإنجليزى والإنشاء طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الأزهرى، غدًا الخميس، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى ومادة الإنشاء، وكذلك يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى المادتين نفسهما، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 2019/5/9م. 
 
كان قد بدأت صفوف النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى امتحانات نهاية العام السبت الماضى، كما بدأت أيضًا السبت الماضى امتحانات النقل للقراءات للصف الأول (تجويد) للدور الأول، وللصفين الأول والثانى "عالية القراءات، والتخصص".

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