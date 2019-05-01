غادة والى: بدء دورات تأهيل مشرفى حج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بدء أولى برامج تدريب وتأهيل مشرفى حج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/2019م بدار الهيئة الهندسية بمحافظة القاهرة يومى 2 ، 3 مايو.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس أمناء المؤسسة قد سبق واعتمد نتيجة اختبارات المشرفين وتم اختيار (270) مشرف بصفة أساسية يمثلون (27) محافظة من بين (1111) مشرف متقدم وتم الإختيار وفقاً لإختبارات تحريرية وشفوية تم إجرائها مركزياً فى أربع محافظات تحت إشراف الوزارة.

وأكدت الوزيرة على أن تجربة هذا العام فى اختيار المشرفين شهدت ولأول مرة إجراء إختبارات تحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الآلى وتم إعلان نتائج الإختبارات التحريرية لكل ممتحن فور إنتهائه من إجراء الاختبارات ضماناً للشفافية مع اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين مع التركيز على تدريب وتأهيل المشرفين بإعتبارهم أهم العناصر الرئيسية فى نجاح رحلة الحج.

وشددت الوزيرة على أهمية خضوع المشرف للتدريب لثقل مهاراته وتبادل الخبرات بين العناصر ذات الخبرة والعناصر الجديدة والتى تمثل نحو 50% من المشرفين.

من جانبه أكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن أن البرنامج التدريبى الذى سيعقد يومى 2 و 3 مايو سيتم خلاله تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ إختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية الهامة وكذلك تدريب المشرفين على مهارة إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى رحلة الحج بما ييسر عليه في القيام بدوره وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.