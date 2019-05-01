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عاطل الجيزة سقط قبل ترويج الترامادول على عملائه بالوراق

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:00 ص
عاطل الجيزة سقط قبل ترويج الترامادول على عملائه بالوراق كلابش-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة " الترامادول " على عملائه بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 
توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة بالوراق، وبإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته 170 قرص مخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 


وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 
 
 

 


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