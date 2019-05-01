عاطل الجيزة سقط قبل ترويج الترامادول على عملائه بالوراق



تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة " الترامادول " على عملائه بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة بالوراق، وبإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته 170 قرص مخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.