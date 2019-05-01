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الأربعاء، 01 مايو 2019 10:38 م
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ضبط 38 قضية سلاح نارى ومخدرات فى حملة مكبرة بالمحلة وسمنود

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:33 م
ضبط 38 قضية سلاح نارى ومخدرات فى حملة مكبرة بالمحلة وسمنود حبس
الغربية مصطفى عادل
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شن فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد وليد الجندى، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بمدينتى المحلة وسمنود، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط 38 قضية سلاح نارى ومخدرات و55 قضية آداب عامة.
 
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، وجه بتكثيف الحملات الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، وتم إعداد حملات مكبرة بالاشتراك مع المباحث الجنائية، والأمن العام، والأمن المركزى.
 

 


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