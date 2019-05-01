ضبط 3 أطنان سلع فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لضبطها وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التى تضر بصحة المصريين.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 3 أطنان من السلع مجهولة المصدر والفاسدة قبل بيعها للمواطنين بالعديد من المحافظات.

يذكر أن شرطة التموين، نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.