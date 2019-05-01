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ضبط كميات من الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:02 م
ضبط كميات من الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة إدارة التموين بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مجلس المدينة، والإدارة الصحية بالحامول، وقسم التفتيش على اللحوم والمجازر بالإدارة البيطرية، وإدارة شئون البيئة، وقوة شرطية، من ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى، وتم سحب 8 عينات غذائية لتحليلها في المعمل الإقليمى بكفر الشيخ.
 
وحررت اللجنة 10 محاضر، تضمنت تحرير 6 محاضر جنحة طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 67 بمعرفة مفتش الأغذية، كما تم تحرير محضرى عدم الإعلان عن الأسعار بمعرفة مفتش التموين، فضلاً عن تحرير محضرين جنح بمعرفة إدارة الطب البيطري، وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.
 
 
 

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