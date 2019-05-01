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ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 5.9 مليار جنيه خلال شهر

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:07 ص
ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 5.9 مليار جنيه خلال شهر أموال ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قضايا التهرب الضريبى، حيث نجحت في ضبط 5546 قضية فى مجال الضرائب والرسوم خلال شهر.

وضبطت أجهزة الأمن 876 حالة ضرائب عامة، وكشفت 333 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وتم ضبط 177 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و267 قضية فى مجال الجمارك، وضبط 47 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة، و1195 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و727 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 5,973,966,833 مليار جينه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، كما تم التصالح فى 988 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 7,493,918 مليون جنيه. 

 

 


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