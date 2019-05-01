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صور.. مسيرة فى طوكيو ضد النظام الإمبراطورى باليابان

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:19 م
صور.. مسيرة فى طوكيو ضد النظام الإمبراطورى باليابان مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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خرجت مسيرة فى طوكيو للتنديد بالنظام الإمبراطورى فى اليابان، وتصدت الشرطة للمحتجين الذين خرجوا فى مسيرات بالعاصمة طوكيو، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" .

وتولى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو مهام منصبه رسميا، اليوم الأربعاء، قائلا إنه يشعر بمهابة العبء الواقع على عاتقه لكنه تعهد بالعمل كرمز للأمة ووحدة شعبها.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة عقود فى مراسم قصيرة وبسيط وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب اليابانى وقال إنه عمل من أجل السلام.

وقال ناروهيتو وهو يبتسم "وأنا أتولى العرش... أتعهد بأن أفكر دائما فى الشعب وأتقرب منه وأن أفى بواجباتى كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب اليابانى وفقا للدستور".

وأضاف "آمل مخلصا فى سعادة الشعب وفى مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام فى العالم، وفى المرحلة الأولى من حفل الارتقاء للعرش حمل أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى القاعة مع اثنين من "الرموز الثلاثة المقدسة" لليابان - سيف وجوهرة - اللذين يمثلان مع مرآة رموز العرش.

وكان يقف إلى جوار الإمبراطور الجديد شقيقه وولى عهده الأمير أكيشينو خلال المراسم البيسطة المقتضبة. ولم تتواجد الإمبراطورة ماساكو زوجة الإمبراطور الجديد فى الغرفة وفقا للتقاليد التى تمنع أميرات الأسرة الملكية من الحضور ولكن للمرة الأولى شهدت المراسم إمرأة وهى ساتسوكى كاتاياما التى شاركت باعتبارها عضوا بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان (1)
مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان 

 

مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان (2)
مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان

 

مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان (3)
مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان

 

مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان (4)
مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان 

 

مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان (5)
مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان 

 

مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان (6)
مسيرة ضد النظام الإمبراطورى باليابان
إمبراطور اليابان الجديد يتولى مهام منصبه (2)
إمبراطور اليابان الجديد يتولى مهام منصبه

 

إمبراطور اليابان الجديد يتولى مهام منصبه
إمبراطور اليابان الجديد يتولى مهام منصبه

 

حشد من اليابانيين يشاهدون مراسم تولى الامبراطور الجديد
حشد من اليابانيين يشاهدون مراسم تولى الامبراطور الجديد

 


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