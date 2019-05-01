صور.. عمر مروان: مصر اتخذت حزمة من الآليات التشريعية لضمان تطوير أوضاع المرأة

شرم الشيخ: محمد السيد - تصوير ماهر إسكندر

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك جهود تبذلها الدولة المصرية من أجل كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة مجالاتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم بعض فئات المجتمع كالمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج.

وأضاف مروان خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب، أنه حرصاً من الدولة المصرية على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في كافة المجالات؛ فقد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، على النحو المذكور من قبل عند عرضنا للجهود وظهر فيه بجلاء الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.