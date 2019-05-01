صور.. حملة لإزالة الإشغالات وضبط "التوك توك" بمنيا القمح فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شنت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، برئاسة اللواء مصطفى عبيه، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حملة إزالة مكبرة بمحيط بندر المدينة.

واستهدفت الحملة المرور على شوارع "القيسارية" و"سعد زغلول" ومحيط ميدان "الشهداء" أمام قصر الثقافة بالمدينة، حيث تم إزالة الإشغالات التى تعوق مرور السيارات وعبور المواطنين.

كما ضبطت الحملة عدد من السيارات تسير عكس الاتجاه، وكذا الدراجات البخارية "توك توك" لتحقيق سيولة مرورية للطريق والقضاء على الإزدحام.



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية



إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية