video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة لإزالة الإشغالات وضبط "التوك توك" بمنيا القمح فى الشرقية

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:49 م
صور.. حملة لإزالة الإشغالات وضبط "التوك توك" بمنيا القمح فى الشرقية اللواء مصطفى عبيه، رئيس مركز ومدينة منيا القمح أثناء الحملة
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، برئاسة اللواء مصطفى عبيه، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حملة إزالة مكبرة بمحيط بندر المدينة.

واستهدفت الحملة المرور على شوارع "القيسارية" و"سعد زغلول" ومحيط ميدان "الشهداء" أمام قصر الثقافة بالمدينة، حيث تم إزالة الإشغالات التى تعوق مرور السيارات وعبور المواطنين.

كما ضبطت الحملة عدد من السيارات تسير عكس الاتجاه، وكذا الدراجات البخارية "توك توك" لتحقيق سيولة مرورية للطريق والقضاء على الإزدحام.

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (1)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (2)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (3)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (4)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (5)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (6)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (7)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية (8)
إزالة أشغالات وضبط التوك توك بالشرقية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهمين بخطف طفل الشرقية لطلب فدية من أسرته مليون جنيه

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

منيا القمح

حملة اشغالات

مركز شرطة منيا القمح

رئيس مركز ومدينة منيا القمح

سيارات عكس الاتجاه




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة