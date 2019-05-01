صور.. "حسن" مصمم فوانيس رمضان.. صانع السعادة فى الإسكندرية منذ 30 عاما

الإسكندرية – أسماء على بدر

يشعر المواطنون ببهجة وروح شهر رمضان عندما يبدأ الأطفال فى تزيين الشوارع، خاصة فى المناطق الشعبية التى اعتاد أهلها على استقبال شهر رمضان المبارك بطقوس خاصة تبدأ بجمع مبلغ من المال لشراء زينة رمضان وتزيين المنازل من الخارج والشوارع على أن يتوسط الشارع فانوس ضخم ويساعد فى التزيين شباب وأطفال وله بهجة خاصة، ومع مرور الزمن اختفت مثل هذه المظاهر واكتفى بعضهم بوضع الفانوس فى الشرفات فقط، ولكن بمحافظة الإسكندرية هناك من يقوم بهذه الطقوس ومن يصنعها والملقب بـ"صانع السعادة".

"حسن إبراهيم" هو الوحيد من يقوم بتصميم فوانيس رمضان الضخمة المخصصة للشوارع والمكونة من أدوات بسيطة مثل الخشب ورق الزينة الملون الشفاف كما يصنع الزينة التقليدية الورقية ذات الألوان المبهجة والمستخدمة فى زينة رمضان فى الشوارع، وفى أحد الأزقة بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية تجده منهمك فى عمله يستعد لإنجاز أكبر كميات لفانوس رمضان قبل حلول الشهر الكريم.

وقال حسن إبراهيم، إنه يعمل فى مجال صناعة الفوانيس منذ 30 عاماً لإقبال كافة المواطنين بالإسكندرية على شراء زينة رمضان وتزيين الشوارع بها وهى من أهم الطقوس بالإسكندرية لاستقبال الشهر الكريم، فقرر أن يعمل فى هذا المجال، وله مكانة خاصة بمنطقة المنشية عرفه العديد من المواطنين وأصبح له زبائن عديدة فى كافة المناطق الشعبية من الشباب والسيدات يأتون إليه خصيصا كل عام ليصمم لهم فانوس رمضان وشراء الزينة الورقية.

وأضاف "حسن"، لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من ظهور أشكال وأنواع عديدة من الفوانيس، إلا أن الفانوس التقليدى المصنوع من الخشب والورق الملون هو أفضل نوع يستخدمونه فى تزيين الشوارع لأنه غير مكلف ومناسب ماديا لكل المستويات.

وعن اختفاء مظاهر الاحتفال، قال "حسن"، إن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان لم تختف فى المناطق الشعبية فهى عادات يتوارثها الأجيال ويفرح بها الأطفال وينشأون عليها حتى يعتادوا عليها كل عام بينما اختفت قليلاً فى المناطق الأخرى والتى يكتفى المواطنون بها بوضع الفانوس فى مدخل المنزل أو فى الشرفة أو تزيين العمارة من الداخل فقط وأمام الشقق السكنية.

أما عن أسعار الفوانيس قال "حسن"، إن سعر الفانوس يبدأ من 5 جنيهات وأكبر فانوس يبلغ سعره 25 جنيها، ويصمم حسب الرغبة والألوان التى يفضلها المشترى، والتى تتميز بالبهجة ويتكون الفانوس من خشب السدايب الرفيع وورق ملون ويتم وضعها بواسطة الصمغ فهى مكونات بسيطة ويتم إنارته بواسطة سلك كهربائى ومصباح.

وأشار "حسن" إلى أن هناك تصميمات يقوم بتصنيعها لوضعها فى منتصف الشارع مثل مجسمات الكعبة أو مجسد المسجد ويختلف سعره على حسب حجمه ولكنه لا يتعدى الـ30 جنيها لذلك عليه إقبال كبير من المواطنين.

بينما زينة رمضان الورقية زاهية الألوان قال: إن عليها إقبال كبير وسعر المتر يبدأ فيها من جنيه واحد وهى من أفضل أنواع الزينة المستخدمة فى شهر رمضان المبارك والمصنوعة من الورق الملون، حيث يقوم بقصها بأحجام متساوية وربطها بواسطة خيط الدوبارة القوى على أن يشترى منها المواطنون بكميات كبيرة لتزيين الشوارع تصل إلى 100 متر وتصميم أشكال منها مما يشكل بهجة كبيرة وأشكال متنوعة.

وأضاف "حسن"، أن هناك أنواعا من الزينة من الكارتون والمرسوم عليها الشخصيات الكارتونية مثل بكار وبوجى وطمطم ولكنها مكلفة بالنسبة للشباب فى التزيين، مما يجعلهم يفضلون النوع التقليدى فى الزينة الورقية لانخفاض سعرها واعتاديهم عليها.