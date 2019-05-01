صور .. ثقافة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الرابعة لرحيل الأبنودى

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت الهيئة العامة لقصورالثقافة الذكرى إحتفالا بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر الكبيرعبد الرحمن الأبنودى وذلك ضمن برنامج صالون الإسماعيلية الثقافي بقصرثقافة الإسماعيلية .

وبدأت الإحتفالية بإفتتاح معرض صور للأبنودى، شارك فية عدد من الشباب بلوحات للخال، ومعرض لأعمال الأبنودى من دواوين شعرية، وتم عرض فيلم تسجيلى عن حياة الخال، ثم كلمة للدكتورحسن يوسف عميد معهد الافروأسيوي بجامعة القناة والعميد السابق لكلية الأداب، والذي قدم شهادتة بعنوان الابنودي "الساكن في الوجدان ".

وقدم الشاعر جمال حراجى رئيس نادى الأدب المركزي بفرع ثقافة الإسماعيلية ، شهادته عن الخال بعنوان "الأبنودي السهل الممتنع والانسان"، كما تضمن اللقاء مجموعة من الشهادات الأخرى منها شهادة الدكتورجمال زاهر أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة قناة السويس،

وتحدث إبراهيم عبد المقصود أحد أصدقاء الأبنودي المقربين عن لقطات من تجربته مع الخال، أما الفنان يوسف العيادي قدم شهادة عن الأبنودي وموسيقي كلماته ومشاركته للبسطاء، وأختتم الفنان ماهر كمال ببعض أغنيات الابنودي منها "ساعات ساعات، عدي النهار، عيون القلب .

وحضراللقاء عدد كبيرمن الأدباء والمثقفين وطلاب وأساتذة كلية الآداب جامعة القناة، وعدد من الفنانين التشكيلين منهم الفنان محمد ربيع، والدكتورة منى الصياد، والفنان عوض الخولى، وشارك فى التنسيق للقاء الدكتورة ماجدة عطا المدير السابق لمكتبة مصر العامة، وإيناس رجب مدير الثقافة العامة بفرع ثقافة الإسماعيلية، وسماح على مدير إدارة الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية.