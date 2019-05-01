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صور.. القافلة رقم 23 لمستشفى سعاد كفافى الجامعى التعليمى بعد حل أزمتها مع وزارة الصحة

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:53 م
صور.. القافلة رقم 23 لمستشفى سعاد كفافى الجامعى التعليمى بعد حل أزمتها مع وزارة الصحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر
كتبت إسراء البيطار
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أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق قافلة مستشفى سعاد كفافى الميدانى المجانى إلى مدينة رأس سدر، خلال الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 3 مايو المقبل، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

تتضمن القافلة مستشفى ميدانيا متنقلا به كافة الإمكانيات التشخيصية والتجهيزات لإجراء العمليات الجراحية، كما تضم أكثر من 100 طبيب فى كل التخصصات الطبية المختلفة، والتى ستقدم الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

شارك بالقافلة مجموعة من كبار الأطباء على رأسهم عميدة كلية طب بشرى الدكتورة "فوزية أبو الفتوح" وكل من الدكتور " جعفر قناوى، نهاد محبوب، محمد صفوت".

شهد اليوم إقبالا كبيرا، حيث توافد الناس بجميع أعمارهم إلى القافلة رغبةً فى الكشف والاطمئنان على صحتهم ومتابعة العلاج فى حال اكتشاف أى مشكلة صحية، ووصل عدد الحالات تقريبا إلى 2500.

ولم تكن هذه القافلة هى الأولى التى تطلقها مستشفى سعاد كفافى، فشهدت من قبل مجموعة من المدن والمحافظات المصرية قوافل خير طبية كثيرة لتعمم الثقافة الصحية فى العديد المناطق وتحث الناس على أهمية المتابعة والعلاج.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (1)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (2)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (3)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (4)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (5)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (6)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (7)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (8)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (9)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (10)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (11)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (12)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (13)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (14)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (15)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (16)
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر (17)
 

وجاءت هذه القافلة بالتحديد بعد حل أزمة المستشفى مع وزارة الصحة، حيث وجه من قبل خطاب إلى المجلس الأعلة للمستشفيات الجامعية، يستعلم فيه عن موقف مستشفى سعاد كفافى، وما إذا مستشفى جامعى أم لا.

وجاء رد المجلس الأعلى حاسما، حيث قرر أن مستشفى سعاد كفافى هو مستشفى جامعى خاص يتبع كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 

 


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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

سعاد كفافى

راس سدر

قوافل طبية




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