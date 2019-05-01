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الأربعاء، 01 مايو 2019 12:37 م
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شركة مياه الأقصر: قطع المياه بشارع التليفزيون والمنطقة المحيطة غدا لأعمال الصيانة

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:12 م
شركة مياه الأقصر: قطع المياه بشارع التليفزيون والمنطقة المحيطة غدا لأعمال الصيانة صنبور مياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع مياه الشرب فى منطقة امتداد شارع التلفزيون والمنطقة المحيطة بالسنترال الجديد بشارع أحمد عرابى بمدينة الأقصر، وذلك غدا الخميس، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، بسبب أعمال الصيانة وتغيير المحابس بتلك المنطقة.

كما أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب، عن ضعف المياه عن مركز القرنة فى المناطق الآتية ( جزيرة البعيرات ـ جزيرة القرنة ـ منطقة مستشفى القرنة ـ السيول ـ المرور) وذلك غدا الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا، بسبب انقطاع الكهرباء خلال تلك الفترة لإجراء أعمال الصيانة بلوحة التوزيع.

 

 

 


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