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سقوط شخصين بحوزتهما طن رنجة و659 كيلو لحوم فاسدة بالفيوم وكفر الشيخ

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:38 م
سقوط شخصين بحوزتهما طن رنجة و659 كيلو لحوم فاسدة بالفيوم وكفر الشيخ لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، حملات مكبرة على الأسواق وأصحاب المحلات لضبط جرائم الغش التجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 738 قضية تموينية متنوعة لجرائم حيازة أسطوانات غاز ومواد بترولية ودقيق مدعم و اقماح وسلع تموينية.

وتم ضبط صاحب محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة بدائرة مركز كفرالشيخ، لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك المملحة والمُدخنة وضبط بحوزته طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمامورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بكفر الشيخ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط تاجر لحوم وقائد سيارة نقل، بدائرة مركز شرطة الفيوم (محافظة الفيوم) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم، وضبط بحوزته 659 كيلو جرام "أحشاء داخلية - دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لتوزيعها على المحلات العامة والمطاعم وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

 

 

 

 


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