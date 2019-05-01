سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-5-2019 والعملة الأوروبية تستقر أمام الجنيه المصرى

كتبت- هبة حسام

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق 1-5-2019، مسجلا ثباتا عند ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

يأتى استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم، نظرا لتوقف المعاملات المصرفية بالبنوك العاملة فى مصر، بمناسبة العطلة الرسمية لعيد العمال.

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.19 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.13 جنيه للشراء

19.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.13 جنيه للشراء

19.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.09 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.11 جنيه للشراء

19.31 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21 جنيه للشراء

19.35 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.11 جنيه للشراء

19.33 جنيه للبيع