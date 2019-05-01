video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-5-2019 والعملة الأوروبية تستقر أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:02 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-5-2019 والعملة الأوروبية تستقر أمام الجنيه المصرى اليورو _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق 1-5-2019، مسجلا ثباتا عند ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
 
 
يأتى استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم، نظرا لتوقف المعاملات المصرفية بالبنوك العاملة فى مصر، بمناسبة العطلة الرسمية لعيد العمال.
 
 
وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...
 
 
سعر اليورو فى البنك المركزى
 
19.19 جنيه للشراء
19.34 جنيه للبيع 
 
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
19.13 جنيه للشراء
19.33 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك مصر
 
19.13 جنيه للشراء
19.33 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك البركة
 
19.09 جنيه للشراء
19.39 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
19.11 جنيه للشراء
19.31 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
19.21 جنيه للشراء
19.35 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
19.11 جنيه للشراء
19.33 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 30-4-2019

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة