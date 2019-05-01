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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-5-2019 والعملة تستقر عند 4.59 جنيه للبيع

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:16 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-5-2019 والعملة تستقر عند 4.59 جنيه للبيع الريال السعودى - صوره ارشيفيه
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى، استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء الموافق 1-5-2019 عند ختام تعاملات الأمس، وتأتى حالة الاستقرار  التى تشهدها العملة السعودية اليوم، نظرا لتوقف المعاملات المصرفية بمناسبة عطلة عيد العمال.
 
 
ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر الريال السعودى 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الريال، كالتالى...
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.56  جنيه للشراء
4.59  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 
 
4.56  جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.56  جنيه للشراء
4.59  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.49  جنيه للشراء
4.63  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.53  جنيه للشراء
4.59   جنيه للبيع 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 
 
4.54  جنيه للشراء
4.58  جنيه للبيع
 
 
 الملخص
 
 
فيما يلى، سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر ...
 
 
التاجز
 
 
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