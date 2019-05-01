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سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-5-2019 واستقرار العملة الأمريكية بالبنوك

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:53 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-5-2019 واستقرار العملة الأمريكية بالبنوك الدولار الأمريكى- صورة أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء  الموافق عطلة عيد العمال، 1-5-2019، على مستوى كافة البنوك، عند سعر ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
 
 
بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى الآن، فى آخر تعاملات البنك، 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع.
 
 
فيما سجل السعر فى البنك  التجارى الدولى، 17.10 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى...
 
 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
17.10 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 
  
سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
 
 سعر الدولار فى بنك البركة 
 
17.13  جنيه للشراء
17.23  جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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