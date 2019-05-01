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سائق يطعن صديقة بمطواة لخلافات بينهما فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:41 م
سائق يطعن صديقة بمطواة لخلافات بينهما فى شبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض مصرع سائق بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق أخر، تشاجر مع المجنى عليه، بسبب الخلافات وطعنه بمطواة، مما تسبب فى وفاته فى الحال، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا من مستشفى المطرية التعليمى، بوصول"محمد.ع.ا" وشهرته "محمد أوني"، سائق مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتوفى فور وصوله المستشفى.
 
انتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا، وبالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى بالشارع الجديد بعزبة ناصر، حدثت مشادة كلامية بينه وبين "خالد. س. م " سائق، على إثر وجود خلافات سابقه بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه المتهم بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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