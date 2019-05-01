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زاهى حواس: ملامح معالى زايد مصرية 100% وسوسن بدر ملكة فرعونية 3000%

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:11 ص
زاهى حواس: ملامح معالى زايد مصرية 100% وسوسن بدر ملكة فرعونية 3000% زاهى حواس
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن هناك بعض الفنانات ملامحهن فرعونية مثل الراحلة معالى زايد و التى تعد ملامحها مصرية 100%، وتابع: "سوسن بدر ملكة فرعونية 3000 %".

وعن حياته الخاصة قال "حواس"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": التحقت فى البداية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ثم حولت لقسم الآثار فى كلية الآداب ، وتابع: "أول حفائر نفذتها فى حياتى كانت فى الدلتا بالصدفة وخبرتى كانت نظرى فقط "، لافتاً إلى أنه حصل على دبلوم فى الآثار من جامعة القاهرة ورفض الانضمام لكل المنح الخارجية حتى لا يكون تابع حسب قوله.

ولفت "حواس" إلى أنه تعرض لهجوم شديد عقب ثورة 25 يناير وبلاغات كثيرة جميعها لم تحول إلى النيابة كونها لا أساس لها من الصحة، وتابع: "كل الناس اللى عاقبتهم قبل حكاية يناير اللى بيقولوا عليها ثورة.. قلبوا علينا الدنيا.. 22 بلاغا لم يدخل أى منها المحكمة.. اللى أنقذنى من كل ده أبويا.. أبويا قال لى أوعى يا زاهى تخلى صابعك تحت درس أحد..درس مشيت بيه فى كل حياتى".

ولفت "حواس"، إلى أن هناك شخص أنفق 10 ملايين جنيه من أجل إدخاله السجن، وكان يستأجر الشخص بـ200 جنيه ويدفعهم إلى ميدان التحرير رافعين لافتات كتب عليها "زاهى حواس حرامى ولكنه لم يستطيع فعل شىء كونى كنت مخلصاً لوطنى ولم أرتكب خطأ واحدا".

وعن علاقته بنجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول محمد صلاح، قال "حواس": "أنا لم التقيه من قبل ولكن أنا من عشاق اللاعب محمد صلاح ولا أترك له مباراة إلا وأشاهدها..لا افوت مباراة لمحمد صلاح أو النادى الأهلى".


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