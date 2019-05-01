وذكرت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، قام بتنفيذ عمليتين إنسانيتين في مدينتي حلب وحمص السوريتين، تم خلالهما إيصال 500 سلة غذائية.

وقال المركز إنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والبالغ عددها 234 فصيلا.