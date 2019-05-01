رئيس "مصر الجديدة للإسكان": ندرس 3 عروض للشراكة من مطورين كبار

كتب هانى الحوتى

لم يكن إعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، استبعاد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية مفاجأة بسوق المال، وذلك فى ظل متابعة العاملين بالسوق، تبنى الإدارة الجديدة للشركة خطة لإعادة استغلال أصولها الضخمة، ولذا أجرينا حواراً مع سهر الدماطى العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والبناء التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لمعرفة تفاصيل الخطة، وخططها الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..

فى البداية.. ما هو تقييمك لشركة مصر الجديدة للإسكان بعد شهرين من توليك المنصب؟ شركة مصر الجديدة تنفرد بمزايا تنافسية منها أنها أقدم شركة عقارية فى مصر إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1905 أى أكثر من 100 عام، كما تمتلك محفظة أراضى ضخمة تعد هى الأكبر بمنطقة شرق القاهرة.



ما هو حجم محفظة أراضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وقيمتها؟ يضم محفظة أراضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 3 مناطق؛ وهى مدينة هليوبوليس الجديدة –القريبة من مدينة الشروق- بمساحة 5.4 فدان، وتم استثمار مساحة 2.04 فدان بها منها مشروع بالشراكة مع شركة سوديك، والباقى 2703.88 فدان ما زالت غير مستغلة، وأرض القاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) –القريبة من العاصمة الإدارية- بمساحة 1695 فدان، والأراضى المتبقية من مصر الجديدة ومساحتها 1980 متر مربع، 44 قطعة أرض مميزة بشيراتون، ويصل إجمالى قيمة الأراضى غير المستغلة نحو 80 مليار جنيه، طبقاً لأسعار السوق المماثلة.



ما هى خطة شركة مصر الجديدة للإسكان لاستغلال أصولها؟ وضعت إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان خطة استراتيجية لاستغلال أصولها تعتمد على بيع نسبة 3% من مساحة الأراضى المملوكة لها فى مناطق متميزة، وهى قطعة أرض بمساحة 1980 متر خلف الشيراتون، وقطعة أرض مساحة 100 فدان بأرض الشركة بالقاهرة الجديدة هليوبارك، وقطعة أرض 190 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وسيتم استغلال حصيلة البيع فى 3 أغراض بالتساوى وهى أولا هيكلة الهيكل التمويلى للشركة للتوازن بين الموارد الذاتية والقروض التى حصلت عليها لتعبر الميزانية عن قوة المركز المالى للشركة، إذ سيتم خفض القروض والتى تتراوح بين 750 مليون إلى مليار جنيه بنسبة 50%.

ثانيا تمويل الخطة الاستثمارية للشركة سواء تطوير مشروعات عقارية أو تطوير الأراضى، ثالثا دراسة زيادة رأس المال مستقبلاً.



ومتى يبدأ أول طرح لبيع الأراضى؟ سيتم عقد مزاد علنى يوم الخميس لطرح 44 قطعة أرض، ثم يوم السبت المقبل لبيع قطعة أرض - إدارى تجارى- بالمنطقة الجنوبية الشرقية خلف شيراتون بمساحة 1980 متر مربع، وتلك المنطقة قد تم تأجيل بيعها فى مزاد منتصف أبريل الجارى بعد صدور قرار من محافظ القاهرة بشأن حدوث تعديلات إيجابية فى الاشتراطات البنائية والتى تقضى بإعادة التسعير.

وعدل قرار المحافظ الاشتراطات البنائية الجديدة هى تعديل استخدام المربع من خدمات دينية إلى تجارية إدارية، وزيادة عدد الأدوار من أرضى، و5 أدوار إلى أرضى و6 أدوار، وإضافة 2 بدروم بدلاً من واحد، وزيادة المساحة البنائية الإجمالية، مما رفع من سعر الأرض.

أما باقى الأراضى وهى قطعة أرض مساحة 100 فدان بأرض الشركة بالقاهرة الجديدة هليوبارك، وقطعة أرض 190 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، سيتم دراسة أفضل وقت للطرح لتحقيق أعلى عائد.



وماذا بشأن الأراضى المتنازع عليها؟ تم حل غالبية تلك المشاكل.



هل هناك عروض بشراكات جديدة مع مطورين كبار؟ هناك شراكة حالياً مع شركة سوديك بمشروع على مساحة 6555 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، وندرس 3 عروض جديدة من كبار المطورين، ولكن لن نعلن عنها إلا بعد الاستقرار عليها.