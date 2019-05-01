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رئيس جامعة حلوان: قائمة بمحظورات الامتحانات على أبواب اللجان

الأربعاء، 01 مايو 2019 08:08 ص
رئيس جامعة حلوان: قائمة بمحظورات الامتحانات على أبواب اللجان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالامتحانات
وائل ربيعى
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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم تعليق لافتات بقائمة المحظورات على الطلاب فى امتحانات نهاية العام الدراسى التى تنطلق مطلع شهر مايو المقبل؛ حتى يتسنى للطلاب معرفة ما لهم وما عليهم فى هذه الامتحانات.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه القائمة ستحتوى على المحظورات كما يقرها المجلس الأعلى للجامعات وقانون تنظيم الجامعات ومجلس الجامعة ومنها التحذير من محاولة الغش، والتشديد على عدم اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات أو إثارة الشغب داخل اللجان.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن بين هذه المحظورات التشديد على عدم اصطحاب سماعات الهاتف "البلوتوث وغيرها" لأنه تم التشديد على المراقبين بملاحظة الطلاب وكشف أى من هذه الوسائل حال اصطحابها واعتبارها محاولة للغش.


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