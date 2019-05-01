رئيس بوليفيا: ترامب فشل مجددا فى انقلابه العدوانى

لاباز أ ش أ

أعرب رئيس بوليفيا إيفو موراليس، اليوم الأربعاء، عن أسف بلاده لاستمرار دعم بعض الدول للولايات المتحدة، رغم وقوفها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت فى فنزويلا أمس.

وقال موراليس ـ فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) ـ "إن ترامب تعرض للفشل - مجددا - فى انقلابه العدواني، وللأسف هناك مجموعة من الحكومات أخطأت وقامت بتأييد الانقلاب".

وأضاف "يجب دائما المراهنة على السيادة والسلام.. لقد أكد شعب فنزويلا - بثقة - أنه يسير على هذا الطريق ونحن ندعم أى مبادرة للحوار".

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - فشل محاولة الانقلاب التى شهدتها البلاد أمس، متهما كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك المحاولة الفاشلة.