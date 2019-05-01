video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتوجه اليوم للبنان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:44 ص
رئيس الوزراء يتوجه اليوم للبنان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
 
 
‎يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء  إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليترأس وفد مصر فى اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي تستضيفها لبنان يومي 2 و 3 مايو الجارى.
 
ويرأس مدبولى وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: سوف تناقش اجتماعات اللجنة العليا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.
 
ومن المقرر أن يلتقى مدبولى خلال الزيارة بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، ورئيس مجلس النواب نبيه برى.
‎وخلال تواجده فى بيروت،  من المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات "منتدى الاقتصاد العربي"، التي تنطلق دورته السابعة والعشرين في الثاني من مايو؛ إذ تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتى تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة  الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية،  وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية، ويلقى مدبولى كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "دبى للاستثمار"

لبنان

مصر ولبنان

اللجنة العليا المشتركة

اخبار مصر

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة