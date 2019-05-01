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"ذا صن": مسكنات الألم الأفيونية مثل الكوديين تؤدى للإدمان والوفاة

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:44 م
"ذا صن": مسكنات الألم الأفيونية مثل الكوديين تؤدى للإدمان والوفاة تحذيرات من استخدام الكوديين كمسكنات للالم
كتبت أمل علام
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حذرت صحيفة "TheSun" البريطانية، من انتشار تناول عقار الكوديين بوصفه من الأدوية المخدرة المسكنة للآلم القاتلة والتى يستخدمها المدمنون على نطاق واسع فى بريطانيا، مؤكدة أنه يمكن حظر مبيعات الكودايين التى لا تحتاج إلى وصفة طبية فى حملة جديدة ضد الإدمان.

تحذيرات من استخدام الكوديين على نطاق واسع باعتباره يسبب الادمان
تحذيرات من استخدام الكوديين على نطاق واسع باعتباره يسبب الإدمان

وقالت الصحيفة، إنه يأتى هذا وسط ارتفاع مثير للقلق فى حالات الكوديين، وغيرها من الوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية في إنجلترا وويلز.

وقد يتم حظر مبيعات الكوديين القوية فى بريطانيا قريبًا فى حملة جديدة ضد الإدمان، ويجب أن تحمل عبوات الحبوب تحذيرات "على غرار السجائر" بشأن الاعتماد على المخدرات.

ومن المقرر أن يضع وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، لوائح أكثر صرامة لتقليل عدد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم.

وقال هانكوك: "يجب التعامل مع المسكنات بحذر، بل يجب أن نتحرك الآن، بعض المواد الأفيونية يمكن أن تدمر حياة مثل المخدرات غير المشروعة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه الأرقام أن استخدام مسكنات الأفيون، مثل المورفين والفنتانيل، قد ارتفع أكثر من 60% خلال عقد من الزمن.

 
تحذيرات من استخدام الكوديين بكثرة فى بريطانيا
تحذيرات من استخدام الكوديين بكثرة فى بريطانيا

في عام 2008 ، قام الكيميائيون "الصيادلة "بصرف 14 مليون عبوة، لكن العام الماضى ارتفع إلى 23 مليون عبوة.

فى نفس الفترة، تضاعفت الوفيات الناجمة عن الكوديين وغيره من المواد الأفيونية فى إنجلترا وويلز بأكثر من الضعف.

وحذر كبار الأطباء وأخصائي الأدوية والنواب، من أن بريطانيا على شفا أزمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لصحيفة صنداى تايمز، حيث تسببت مسكنات الألم فائقة القوة فى مقتل أكثر من 91 ألف شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين الماضيين.


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