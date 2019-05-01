ديلى ميل: مصرى متزوج من بريطانية رفضت تأشيرته إلى إسبانيا بسبب "بريكست"

كتبت رباب فتحى

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على رفض إسبانيا منح التأشيرة لمصرى متزوج من بريطانية، وقالت صحيفة "ديلى ميل" إن أحمد شلبى وزوجته سامنثا فيرن اعتبرا أن رفض التأشيرة "عقابا لهما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى."

وأوضحت الصحيفة أن شلبي، 35 عامًا، وزوجته سامانثا، 30 عامًا من ستورينجتون في وست ساسيكس، تزوجا في عام 2007 وأخذوا ابنيهما آدم، (9 أعوام)، وفينلي، (6 أعوام)، إلى مدينة بينالمادينا الإسبانية منذ عام 2017، بعد أن كانا يعيشان معا فى بريطانيا.



أحمد وسامنثا وابنيهما

لقد حجزوا رحلتهم السنوية في يناير ولكن قبل أقل من أسبوع من موعد مغادرتهم، رفضت القنصلية الإسبانية طلب تأشيرة أحمد "بسبب عدم وجود دليل على زواجهما".

ويقول الزوجان إنهما قدما صورتين عن فواتيرهما وشهادات الميلاد والزواج.

لكن الموظفين أخبروا شلبي أنهم لا يستطيعون إثبات أنه متزوج لأن حفل زفافهما تم خارج منطقة شنجن.



زواج أحمد وسامنثا

وقال الموظفون فى المركز الرسمي لطلب التأشيرة الإسبانية، إنهم "لم يرتكبوا أي خطأ" لكنهم ببساطة لم يتمكنوا من السفر "بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

لكن بريطانيا لم تغادر الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وبالتالي لم يقم Brexit بأي فرق فيما يتعلق بمتطلبات التأشيرة.

ويرى الزوجان أن أسرتهما "تُعاقب بلا سبب".



أحمد شلبى وابنيه

قالت فيرن: "لقد فقدنا رحلاتنا، لقد فقدنا الفندق، ليس لدينا الكثير من المال، والآن فقدنا 2000 جنيه إسترليني، كنا نذهب في عطلة مع الأصدقاء وأطفالهم، لا أعرف حقًا ماذا سنفعله الآن."

وأوضحت "ديلى ميل" أن سامانثا قابلت أحمد، من الإسكندرية، في شرم الشيخ وتزوجا في عام 2007.



شلبى وزوجته

وبناءً على نصيحة القنصلية البريطانية في مصر، تمت ترجمة شهادة زواج أحمد من العربية إلى الإنجليزية وتم ختمها للموافقة عليها، وعادا إلى المملكة المتحدة بعد ثلاث سنوات من ولادة ابنهم الأكبر آدم، وحصل أحمد على تصريح إقامة بإذن غير مسمى للبقاء، لكن عليه التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لزيارة بلدان منطقة شنجن، بما في ذلك إسبانيا.