video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دكتورة رانيا المشاط تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة فى مجال السياحة والسفر

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:08 م
دكتورة رانيا المشاط تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة فى مجال السياحة والسفر جانب من اللقاء
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
دُعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، لحضور معسكر الابتكار التكنولوجي الذى تقام خلاله مسابقة Start Up للشركات الناشئة التى تعمل فى مجال السياحة والسفر، والتى ينظمها منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum".
 
يأتى ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة فى فعاليات منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum" الذى سينعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجارى فى مدينة لوزيرن السويسرية.
 
وشارك فى حضور المسابقة عدد من المستثمرين، وشارك فى المسابقة 15 متسابق من كافة انحاء العالم؛ حيث قام هؤلاء المتسابقين باستعراض مشروعاتها الابتكارية فى مجال السياحة.
 
وخلال المسابقة أعربت الوزيرة عن سعادتها لحضور هذا المعسكر، متمنية التوفيق لجميع المشاركين بالمسابقة، كما أشادت بالمشاريع الابتكارية التى قدمها المتسابقين.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الابتكار التكنولوجى والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، مؤكدة على أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام. 
 
كما أشارت الي اهتمام وزارة السياحة بدعم الشباب، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذى اطلقته الوزارة لتطوير القطاع فى نوفمبر الماضى ترتكز احد محاوره علي تطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة ومنها الاستدامة و السياحة الخضراء واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى وتمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الناشئة المبتكرة.
 
وأوضحت وزيرة السياحة إلى أنه ايمانا من وزارة السياحة بأهمية الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في مجال السياحة واهتمامها بمساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة، فقد نظمت الوزارة أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي فى السياحة في القاهرة فى شهر مارس الماضي، والذي أقيمت علي هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.
 
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة الوزارة في Tourism Innovation Hub "ملتقى الابتكار السياحى" الذي ينظمه منتدى السياحة العالمي "World Tourism Forum" في عام 2021، بهدف تقديم أفكار مبتكرة جديدة لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الي إمكانية التعاون مع شركاء المهنة فى منتدى السياحة العالمى والمسئولين عن تنظيم مسابقة start up فى هذا الشأن.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تلتقى رئيس مجلس إدارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن السويسرية

السياحة تختتم مشاركتها فى ملتقى السفر العربى بعد حملة مكثفة لـ"رمضان"

وزارة السياحة

رانيا المشاط

منتدى السياحة العالمي

سويسرا




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة