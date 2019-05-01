دكتورة رانيا المشاط تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة فى مجال السياحة والسفر

دُعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، لحضور معسكر الابتكار التكنولوجي الذى تقام خلاله مسابقة Start Up للشركات الناشئة التى تعمل فى مجال السياحة والسفر، والتى ينظمها منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum".

يأتى ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة فى فعاليات منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum" الذى سينعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجارى فى مدينة لوزيرن السويسرية.

وشارك فى حضور المسابقة عدد من المستثمرين، وشارك فى المسابقة 15 متسابق من كافة انحاء العالم؛ حيث قام هؤلاء المتسابقين باستعراض مشروعاتها الابتكارية فى مجال السياحة.

وخلال المسابقة أعربت الوزيرة عن سعادتها لحضور هذا المعسكر، متمنية التوفيق لجميع المشاركين بالمسابقة، كما أشادت بالمشاريع الابتكارية التى قدمها المتسابقين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الابتكار التكنولوجى والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، مؤكدة على أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام.

كما أشارت الي اهتمام وزارة السياحة بدعم الشباب، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذى اطلقته الوزارة لتطوير القطاع فى نوفمبر الماضى ترتكز احد محاوره علي تطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة ومنها الاستدامة و السياحة الخضراء واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى وتمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الناشئة المبتكرة.

وأوضحت وزيرة السياحة إلى أنه ايمانا من وزارة السياحة بأهمية الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في مجال السياحة واهتمامها بمساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة، فقد نظمت الوزارة أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي فى السياحة في القاهرة فى شهر مارس الماضي، والذي أقيمت علي هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة الوزارة في Tourism Innovation Hub "ملتقى الابتكار السياحى" الذي ينظمه منتدى السياحة العالمي "World Tourism Forum" في عام 2021، بهدف تقديم أفكار مبتكرة جديدة لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الي إمكانية التعاون مع شركاء المهنة فى منتدى السياحة العالمى والمسئولين عن تنظيم مسابقة start up فى هذا الشأن.