دراسة: اتباع نمط غذائى غنى بالقهوة والخضروات والفواكه يحمى من سرطان الثدى

كتبت أمل علام

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، دراسة حديثة اليوم الأربعاء أكدت فيها، أن اتباع نظام غذائي غني بالقهوة والفواكه والخضروات يمكن أن يحمي من سرطان الثدي لأنها غنية بالمركبات القوية.

ودرس الباحثون العلاقة بين الأحماض الفينولية وسرطان الثدي، وقام فريق من جامعتين في إسبانيا بتحليل بيانات من 11.028 امرأة، وقدمت النتائج في المؤتمر الأوروبي للسمنة في جلاسكو.

وأشارت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالقهوة والفواكه والخضروات يمكن أن يحمي من سرطان الثدي.

وقالت الصحيفة، لقد وجد العلماء أدلة على وجود تأثير وقائي من نظام غذائي مليء بالأحماض الفينولية على خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث.

كان لأحماض الكلوروجينيك، وهي نوع معين من حمض الفينول الموجود في القهوة، والفواكه، والخضروات، التأثير الأقوى، قاد الدراسة فريق من الأكاديميين من جامعة نافارا وجامعة خاين في إسبانيا.

وأضافت الصحيفة لقد نظروا في العلاقة بين الأحماض الفينولية، بما في ذلك الأحماض الهيدروكسينامينية والهيدروكسي بينزويك، وسرطان الثدي عند 112 ألفا و828 امرأة.

خلال متابعة الدراسة لحوالي 12 عامًا، وجد الباحثون 101 حالة من حالات سرطان الثدي بين مجموعة النساء بالدراسة.

كان جميع النساء قد أكملن استبيانًا للطعام في بداية الدراسة يوضح عدد المرات التي تناولوا فيها 136 من المواد الغذائية المختلفة.

وتم حساب استهلاكهم من الأحماض الفينولية عن طريق مطابقة بيانات استهلاك الغذاء من الاستبيان مع قاعدة بيانات عن محتوى حمض "الفينول" في كل طعام.



القهوة تحميك من سرطان الثدى

قسم الباحثون النساء إلى ثلاث مجموعات حسب تناولهم للأحماض الفينولية.

توصلت الدراسة إلى إن النظام الغذائي، يمكن أن يقلل من التهاب الأنسجة الدهنية أو الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يضر الأنسجة أو مقاومة الأنسولين، وقد تم تقديم النتائج في المؤتمر الأوروبي للسمنة في جلاسكو.



الفواكه والخضروات والقهوة تحمى من السرطان

وقالت سوزانا براون، القائم بأعمال رئيس قسم البحوث في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: "هذه دراسة مثيرة للاهتمام، وتؤكد بشكل أكبر أهمية تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات للوقاية من السرطان، إنه يشير أيضًا إلى بعض الأسباب البيولوجية الكامنة وراء سبب حماية الفاكهة والخضروات من السرطان.