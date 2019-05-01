دراسة: آثار "كوكايين" ومبيدات وأدوية فى جمبرى أنهار ببريطانيا.. وتحذر: خطر

كتبت رباب فتحى

قالت دراسة إن العلماء عثروا على آثار كوكايين في "جمبرى" المياه العذبة عند إجراء اختبارات على مياه الأنهار للكشف عن المواد الكيميائية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن الباحثين في جامعة كينجز كوليدج لندن ، بالتعاون مع جامعة سوفولك اختبروا 15 موقعًا مختلفًا عبر سوفولك.

وقال تقريرهم إنه تم العثور على الكوكايين في جميع العينات التي تم اختبارها، كما وجدوا آثارا لعقاقير أخرى غير قانونية، مثل الكيتامين، منتشرة على نطاق واسع في الجمبرى.

ووصف الباحثون هذه النتائج بانها "مفاجئة"، وقال البروفيسور نيك بوري، من جامعة سوفولك: "ما إذا كان وجود الكوكايين في الحيوانات المائية يمثل مشكلة بالنسبة لسوفولك فقط، أو حدث أكثر انتشارًا في المملكة المتحدة وخارجها، أمر يحتاج للمزيد من البحث."

وأضاف قائلا: "جذبت الصحة البيئية الكثير من الاهتمام من الجمهور بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث بفعل البلاستيك."

وأكد أنه "ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائي "غير المرئي" (مثل المخدرات) على صحة الحياة البرية يحتاج إلى مزيد من التركيز في المملكة المتحدة."

وأوضحت "بى بى سى" أن العلماء جمعوا عينات من 15 موقعًا في سوفولك، ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "البيئة الدولية"، في تعرض الحياة البرية، مثل جمبرى المياه العذبة Gammarus pulex ، إلى مواد ملوثة صغيرة.

وجمع الباحثون العينات من أنهار Alde وBox وDeben وGipping وWaveney.

وقالوا إنه بالإضافة إلى الأدوية، كانت المبيدات والأدوية المحظورة منتشرة على نطاق واسع في الجمبرى الذي تم جمعه.